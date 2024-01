Football - Bradley Danger : "Des sentiments mitigés" pour le capitaine de Rodez après le nul à Guingamp, en Ligue 2

Le capitaine de Rodez est revenu sur le nul de son équipe à Guingamp (3-3), mardi 23 janvier, au terme d’un scénario à rebondissements comme le Raf en vit souvent ces derniers mois.

Quel bilan tire-t-on d’un match avec tant de rebondissements ?

Encore une fois, la force de caractère de l’équipe, car on a été menés très vite et on a su répondre. Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’on prend un but rapidement, cela montre qu’il y a un manque de rigueur chez nous. Malgré tout, c’est bien de faire un nul ici, c’était un match compliqué pour nous et c’est un bon point de pris. À nous de rectifier défensivement pour être plus performant.

Quand vous parlez de match difficile, était-ce par rapport au calendrier, car vous aviez joué trois jours plus tôt contre Monaco (1-3) en Coupe de France ?

Beaucoup de joueurs présents à Guingamp n’avaient pas été titulaires contre Monaco, donc nous étions plutôt frais. Le match était compliqué car les Guingampais nous ont bien gênés et défensivement, on a eu des oublis, on a manqué de concentration sur de nombreuses phases. On a quand même eu la force de caractère pour revenir. Donc l’impression qui résulte de ce match est faite de sentiments mélangés.

Vous êtes toujours dans la première partie de classement. Que manque-t-il à Rodez pour avoir des résultats encore meilleurs ?

Pas grand-chose. Il nous manque surtout d’être plus dur défensivement, d’être plus concentrés. Déjà, si on prenait moins de buts, ce serait un bon point.

Vous êtes coutumiers des scénarios fous. Même si en général ils vous sont favorables, est-ce qu’à la longue ce genre de configurations peut générer une forme de fatigue mentale ?

Oui, c’est possible. Mais on va dire que c’est bien de faire le spectacle. Ce n’est pas commun d’être mené 1-0, de renverser à 2-1, puis d’être de nouveau mené et de finir à 3-3. Tant qu’on prend des points, c’est tant mieux, mais on n’y arrivera pas à chaque fois. Donc il vaut mieux ne pas faire n’importe quoi.

Malgré une affiche de prestige le week-end dernier, votre entraîneur a fait tourner en Coupe de France pour privilégier le championnat. Quelle est l’ambition pour la fin de saison en Ligue 2 ?

L’objectif de tout le club, des dirigeants, du staff, des joueurs, est de faire un bon championnat, jusqu’au bout. On n’a pas négligé la coupe mais on veut jouer tous les matches à fond.

Et aller plus haut que votre classement actuel ?

Il reste beaucoup de matches. Si on peut gagner et rester en haut, on prendra. Pour l’instant, c’est un peu trop tôt pour avoir des idées, on reste concentré sur le match qui vient.

Contre Guingamp, vous avez inscrit votre septième penalty depuis votre arrivée à Rodez et vous n’avez jamais échoué dans cet exercice. Quel est votre secret ?

J’ai ma méthode pour tirer, je fais ma routine. Tant que ça marche, je garde ça pour moi. Je travaille très rarement les penalties à l’entraînement, si j’en tire cinq par mois, c’est le maximum. Même si c’est important d’avoir des bases sur lesquelles s’appuyer, cela n’a rien à voir entre tirer à l’entraînement et tirer en match.

Contre Guingamp, vous étiez de retour après votre carton rouge contre Pau (2-1). Abordiez-vous ce match avec l’envie de vous racheter ?

Je n’avais pas ce sentiment. J’avais dit que j’avais laissé tomber mon équipe, mais je n’étais pas revanchard pour autant. Avoir cet état d’esprit peut faire déjouer. L’objectif était de faire comme d’habitude, en essayant d’apporter le maximum à l’équipe.