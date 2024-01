Athlétisme : la Millavoise Jöna Aigouy "curieuse de voir" ce que son retour à la compétition va donner

Six mois après son sacre national à Albi, l’athlète millavoise entame sa saison samedi 27 janvier, à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, avec des rêves d’Europe et de Jeux olympiques plein la tête.

Le 30 juillet, Jöna Aigouy, 24 ans, signait une renaissance flamboyante en décrochant le titre de championne de France de javelot dès son premier jet (58,12 mètres), un peu plus d’un an après une rupture du ligament croisé antérieur de son genou gauche. Depuis, la Millavoise a vu son quotidien passer dans une autre dimension : en révélant devoir enchaîner les petits boulots et même vendre ses meubles pour vivre et financer son rêve olympique, Aigouy a reçu une vague de soutiens grâce à une cagnotte participative et à de nouveaux sponsors. Et elle a changé de couleurs en quittant le club de Balma pour celui d’Amiens, mais aussi de décor, en posant ses valises à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

Autant d’événements qui ont donné un coup d’accélérateur aux projets de l’athlète, qui peut désormais pleinement se consacrer à sa carrière sportive et en savourer chaque instant. "Vraiment, ça change la vie ! Je suis tellement reconnaissante pour toutes les choses qui me sont arrivées depuis cet été, cet élan de solidarité des Millavois, de l’Aveyron, de la région puis de toute la France, égraine la jeune femme. Ça me donne de l’élan supplémentaire pour commencer cette nouvelle saison."

"J’adore le stress, j’en ai besoin pour lancer loin"

Une saison sur laquelle elle s’élance samedi 27 janvier, à l’autre bout du monde : au meeting de Whanganui en Nouvelle-Zélande. Avant de s’envoler pour cette première compétition, Jöna Aigouy a fait étape à Sydney (Australie) avec l’équipe Ambition mondiale qu’elle a rejoint en s’installant à Nouméa. "On a rejoint le groupe d’entraînement de Mackenzie Little, troisième au championnat du monde de Budapest 2023, pour chercher des petits tips (des conseils) et les derniers réglages", précise l’Aveyronnaise.

En plus de l’échauffer pour son premier meeting, ce stage a aiguisé l’appétit de la compétitrice. "Je me sens stressée mais j’adore le stress, j’en ai besoin pour lancer loin, sourit-elle. Avec ma blessure, je n’ai pas fait trop trop de compétitions en un an et demi. Alors je n’ai pas beaucoup de repères mais je suis vraiment impatiente et curieuse de voir ce que ça va donner après ces mois d’entraînement."

Paris 2024, point culminant de ses objectifs

Pour son retour en piste, la Millavoise ne se fixe pas d’objectif de perf’mais va plutôt chercher à peaufiner son geste et ses intentions de compétition. Car la championne de France rêve en grand et compte bien se donner les moyens de gravir les sommets internationaux. "À court terme, mon objectif est de franchir la barre mythique des 60 mètres", précise Aigouy, qui, en décrochant son titre en juillet, a battu d’1,31 mètre son record personnel (56,81 mètres) et signé le meilleur jet français de l’année.

Passer cette barre lui permettrait de décrocher son billet pour le championnat d’Europe, qui aura lieu du 7 au 12 juin à Rome. Une compétition lors de laquelle elle aimerait briller pour gagner de précieux points en vue de la plus exaltante de ses ambitions : " Aller chercher la finale olympique à Paris. "

Le chemin vers le Stade de France ne fait que commencer pour Jöna Aigouy. Elle s’élance de l’autre côté du globe, mais poussée par ses soutiens. "J’ai l’impression que si je réussis à remplir mes objectifs, ce serait un peu comme si toutes les personnes qui m’ont aidée pouvaient vivre l’événement avec moi. Et ce serait la véritable concrétisation de cette année."