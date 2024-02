Football : défense de rêver pour Rodez

Battu samedi 3 février à Angers (2-1), Rodez a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire et recule au classement. Notamment à cause de son manque de solidité défensive, ce qui semble rédhibitoire pour s'installer en haut de tableau.

Et de 2 qui font 36. Avec la défaite concédée à Angers (2-1), samedi 3 février, et deux buts supplémentaires encaissés, Rodez affiche le plus mauvais bilan défensif du championnat, à égalité avec Quevilly-Rouen. Le défaut est connu depuis un moment et les dernières rencontres l’ont encore un peu plus mis en lumière.

Enchanteur par son allant offensif, sa folie et sa capacité à s’extirper de situations mal embarquées, le Raf est aussi une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Certainement trop pour s’autoriser des rêves de grandeur. Les trois derniers matches, tous face à des adversaires du haut de tableau – Guingamp (3-3) et Laval (1-2) avant Angers – ont montré qu’il sera difficile de battre des cadors dans ces conditions, quand bien même les partenaires de Killian Corredor, auteur de son 6e but en championnat dans le Maine-et-Loire (record personnel sur une saison à ce niveau égalé), présentent une remarquable force de frappe offensive (3e attaque de L2 avec 37 buts).

« Trop d’erreurs »

Avant le déplacement à Angers, l’entraîneur Didier Santini avait d’ailleurs prévenu qu’il attendait un meilleur comportement de la part de ses défenseurs. « Ils sont bons, mais ils font trop d’erreurs. Et si on fait trop d’erreurs, on ne pourra pas survivre là où l’on veut être », a-t-il prévenu.

Le coach n’a pas été spécialement exaucé, à l’image du second but angevin, intervenu après une intervention manquée de Serge-Philippe Raux-Yao à la réception d’un ballon haut. Il a cependant noté certains progrès : « Cela a été moins criant que sur les autres matches, a-t-il estimé. Il y a eu de meilleures choses sur les coups de pied arrêtés défensifs. » Tout en reconnaissant « qu’on doit mieux gérer et être meilleur sur nos temps faibles ».

"Concentration", "gestion de la profondeur", "état d'esprit"... de nombreuses causes

Mais il en faudra plus pour être totalement rassuré. Au rayon des explications, Didier Santini a évoqué la semaine dernière « un manque de concentration ». Tout comme « un problème dans la gestion de la profondeur » ainsi « qu’une question d’état d’esprit et d’attitude », en prenant l’exemple de certains buts encaissés ces dernières semaines.

« Contre Guingamp, on est à trois mètres au marquage de (Baptiste) Guillaume (auteur du troisième but breton, NDLR). Ce n’est pas normal. Je ne pense pas que mes attaquants aient autant d’espace », a-t-il grincé. « On doit en faire plus au niveau du combat et des duels », a complété l’entraîneur.

« Cela concerne tout le monde mais je responsabilise plus les défenseurs »

« Ce qu’il faut, c’est un état d’esprit, vouloir être dans le combat, vouloir prendre le ballon, a-t-il poursuivi. Cela doit concerner tout le monde, mais je responsabilise plus les défenseurs, car c’est leur métier. » De quoi laisser augurer certains changements dans ce secteur lors des prochains matches ? Probablement. Didier Santini est cependant limité dans sa marge de manœuvre en raison des nombreuses blessures (Eric Vandenabeele, Joris Chougrani, Stone Mambo). Ce dernier, qui a eu un peu plus de temps de jeu en janvier après avoir fait longtemps banquette, semble avoir marqué des points auprès de son coach. Mais il faudra attendre son retour pour voir s’il compte l’installer plus durablement comme titulaire.

À Angers, l’entraîneur a déjà procédé à un premier changement en plaçant Ahmad Ngouyamsa sur le banc, pas exempt de tout reproche ces derniers temps, au profit de Kevin Boma, par moments en difficulté face à son ancien club, mais qui n’a pas commis de grosses erreurs.

Le renouveau peut aussi venir du mercato, avec l’arrivée de Dembo Sylla. Le piston droit prêté par Lorient devrait d’ailleurs pousser Ngouyamsa vers un rôle plus axial, dans lequel son entraîneur le préfère. Pour le reste, les incontournables Bradley Danger et Serge-Philippe Raux-Yao, hommes de base de la défense, ne semblent à l’abri de rien. « À un moment, il faut se remettre en question, moi le premier, prévient Didier Santini. Je suis trop sympa avec eux, il faut être dur. » Et surtout solide, pour espérer retrouver de meilleurs résultats.