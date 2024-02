Interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans, sanctions éducatives, santé à l'école... Ce qui est prévu pour les jeunes dans la feuille de route de Gabriel Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal a détaillé le calendrier de réformes du gouvernement pour ces prochains mois, de nombreuses mesures concernent la jeunesse.

Le nouveau gouvernement est désormais formé, il a été convoqué au grand complet par le Premier ministre Gabriel Attal samedi 10 février 2024 à Matignon pour dresser la feuille de route. Cette dernière a été communiquée à l'occasion d'un entretien auprès de nos confrères du Parisien.

"Il n'y aura aucun temps mort", a assuré Gabriel Attal, tout en annonçant que "plusieurs urgences" seront réglées "dès ce printemps". La crise agricole pourrait être l'une des priorités après le mouvement des agriculteurs qui a paralysé le pays pendant plusieurs semaines, "le projet de loi d'orientation agricole sera présenté autour du Salon de l'agriculture".

A lire aussi : Blocage des agriculteurs : "contrôles massifs", souveraineté alimentaire dans la loi, aides à la jeunesse... Ce qu'il faut retenir des annonces de Gabriel Attal

Gabriel Attal a énuméré une "loi Macron 2" pour se pencher sur "l'urgence pour l'activité économique" d'ici avant l'été, un plan pour faire face au manque de logements, un "nouveau plan anti-stups" dès le mois de mars ou encore la création d'un nouveau service d'accès aux soins qui redirigera les personnes qui composent le 15.

Un grand nombre d'annonces concerne la jeunesse, on vous détaille les idées mises sur la table par le gouvernement de Gabriel Attal.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans

Dans les pas des propos du président de la République Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse du 16 janvier, des annonces ont été faites concernant le temps d'écran des jeunes.

Gabriel Attal dit espérer trouver un moyen de mettre en place "un verrou numérique" pour empêcher les moins de 13 ans d'accéder aux réseaux sociaux, en collaborant avec les plateformes concernées. Et pour faire en sorte "qu'un mineur entre 13 et 15 ans ne puisse y accéder qu'avec l'accord de ses parents".

A lire aussi : Remaniement : le gouvernement de Gabriel Attal est au complet, découvrez tous les ministres et secrétaires d'Etat qui le composent

Des sanctions éducatives dès le primaire

Le Première ministre a évoqué des mesures disciplinaires plus précoces, dès le CM1 et le CM2 à l'école primaire. Des "sanctions éducatives" pourraient être adoptées "sans attendre de convoquer un conseil de discipline".

Gabriel Attal voudrait aussi "des mesures sur la justice des mineurs" et "adapter nos sanctions aux plus jeunes". Des sanctions qui s'adapteraient aux tranches d'âge, et qui pourraient prendre la forme de travaux d'intérêt général appliqués aux majeurs. Gabriel Attal a pris l'exemple des adolescents qui ont pris part aux violences urbaines de l'été 2023, qui faisaient suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué par le tir d'un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Pour "certains jeunes à la dérive", le Premier ministre veut expérimenter dans certains départements un système d'internat gratuit, "sur simple accord des parents".

Des groupes de niveau au collège

À partir de la rentrée scolaire de septembre 2024, les collèges vont expérimenter les groupes de niveau en 6e et en 5e, aux côtés d'autres mesures du "choc des savoirs" promit par Gabriel Attal lorsqu'il était encore ministre de l'Education, fin 2023. Ces groupes de niveau devraient concerner les 4e et les 3e à partir de 2025.

Améliorer la santé à l'école

Estimant que trop de jeunes sont "situation de fragilité", Gabriel Attal veut valoriser la médecine scolaire en annonçant le versement d'une prime exceptionnelle de 800 euros pour les infirmiers scolaires dès ce mois de mai, ainsi qu'une augmentation des salaires de 200 euros.

Les jeunes pourront bénéficier de séances chez le psychologue "mieux remboursées par la Sécurité sociale" via un renforcement du dispositif Mon soutien psy.