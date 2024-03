Laissac-Sévérac l'Église. La réflexion à propos de l’évolution du marché aux bestiaux se poursuit et se concrétise

Le maire de Laissac-Sévérac-l’Église, David Minerva, l’adjoint délégué au marché, Jean-Louis Puel, les membres de la commission du marché aux bestiaux ainsi que la directrice générale des services, Aurore Margot et l’agent municipal en charge du marché, Anne Mercadier se sont retrouvés autour de M. Jean-Jacques Boisseau du cabinet parisien Point Virgule, juriste ayant une bonne connaissance du fonctionnement des marchés. Cette personne a notamment travaillé sur l’évolution du marché de Rabastens-de-Bigorre en marché au cadran et s’occupe actuellement des projets des marchés de Rethel et de Réquista qui étudient également leurs possibilités de transformation en marchés au cadran. Il s’agissait donc, à partir d’un état des lieux du marché des bovins à ce jour, de réfléchir aux possibilités d’évolution de ce dernier et surtout à leurs mises en œuvre en prenant en compte, bien entendu, le contexte sanitaire et économique actuel et les besoins des usagers. Ces derniers avaient d’ailleurs été conviés, dans un deuxième temps, à venir s’exprimer sur le devenir du marché et à échanger avec M. Boisseau et les élus.

Ils ont répondu en nombre à l’invitation, manifestant ainsi leur vif intérêt pour ce marché hebdomadaire. Les échanges ont suscité de nombreuses réflexions et propositions tout à fait pertinentes qui vont faire l’objet d’une étude approfondie, à savoir une éventuelle cohabitation entre un marché au cadran pour les animaux d’élevage et un marché de gré à gré pour les animaux de boucherie.

D’autre part, le maire et trois de ses collaborateurs se sont rendus à Saint-Christophe en Brionnais afin de rencontrer le directeur de ce marché, l’ancien maire et vice-président du marché qui est à l’origine de la création du marché au cadran, ainsi que l’architecte qui était en charge de la transformation du foirail existant en salle des ventes.

La réflexion concernant le devenir et l’évolution du marché se poursuit donc très activement et se dirige à présent, vers des réalisations concrètes dans un souci constant d’amélioration et de continuité.