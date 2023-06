Mégafeux au Canada : les fumées arrivent en France, "ciel brumeux", "qualité de l'air", voici à quoi s'attendre

La France dans le brouillard ? Après avoir impacté New York et une partie des États-Unis, les fumées des méga-feux canadiens atteignent désormais l’Hexagone. Le Golf de Gascogne pourrait être la première région touchée.

Depuis janvier, le Canada lutte contre la progression d’immenses incendies. Au moins 7 millions d’hectares ont brûlé, selon les autorités locales, générant d’impressionnantes fumées qui sont arrivées lundi dans le ciel européen, poussées par les vents d’Ouest, et pourraient gagner rapidement la France.

Montréal, ville la plus polluée de France

Les particules fines de ces feux de forêt peuvent engendrer des problèmes de santé chez les plus fragiles et provoquer une hausse importante des émissions de gaz à effet de serre. Alors que Montréal est devenu dimanche la ville la plus polluée au monde, la France ne devrait pas être aussi durement touchée que le Canada et les États-Unis, où New York, recouverte un temps par des nuages de fumées orangés, mais qui n’est "qu’à deux cents kilomètres à vol d’oiseau des feux", rappelle Régis Crépet, expert à la Chaîne météo, cité par Le Figaro.

"Ciel brumeux, lever et coucher de soleil vibrant..."

Après une progression de plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de l’Atlantique, ces "nuages de fumée" devraient avoir perdu en densité et en capacité de nuisance, selon le quotidien. "En France, on pourra être au double ou au triple de la normale" pour les particules fines, "mais ça ne va pas multiplier les taux de pollution par dix ou cent", estime le chercheur du CNRS Jean-Baptiste Filippi dans Libération.

Les fumées des incendies au #Québec gagnent le centre de l'Atlantique et sont reprises en partie par un front froid abordant la #Bretagne, sur une étroite bande.

Le flux océanique qui s'installe sera propice à ramener ces fumées vers l'#Europe ces prochains jours. https://t.co/mrHbeapuVV pic.twitter.com/60D5lgiaqa — Keraunos (@KeraunosObs) June 25, 2023

Le golfe de Gascogne, premier territoire touché ?

Selon la Chaîne Météo, le golfe de Gascogne pourrait être le premier territoire touché. Et "la bouffée de fumée la plus dense" devrait survoler la France mercredi ou jeudi.

Le phénomène pourrait être spectaculaire dans certaines régions. "Attendez-vous à un ciel brumeux et à des levers et couchers de soleil vibrants à cause de la fumée en altitude", explique le spécialiste du climat Nahel Belgherze. "La majeure partie de la fumée devrait rester confinée à haute altitude, mais toute fumée qui parvient à se mélanger pourrait entraîner une réduction locale de la qualité de l’air", prévient-il.